Юристы объяснили, как накажут за отправку денег и за лайки Павлу Дурову*

Перевод денежных средств сооснователю Telegram Павлу Дурову* после внесения в реестр террористов и экстремистов может быть квалифицирован как финансирование терроризма. Об этом предупредил в четверг, 30 июля, адвокат Дмитрий Рощин.

Как напомнил юрист в комментарии РИА Новости, включение человека в соответствующий реестр предполагает блокировку его счетов и финансовых операций. Перевод денег такому лицу может считаться финансированием терроризма, если будет доказано, что средства предоставлялись именно для финансирования террористической деятельности.

Эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков заявил агентству, что по-прежнему не наказуемо приобретение подписки Telegram Premium, поскольку "обычная покупка цифровой услуги сама по себе не равна финансированию терроризма".

Адвокат Дмитрий Аграновский уточнил в комментарии ТАСС, что внесение в реестр террористов и экстремистов еще не означает автоматическое признание человека виновным в преступлении — это "обеспечительная мера, она работает, скажем, как аналог ареста имущества в гражданском процессе".

Доктор юридических наук Александр Толмачев рассказал Zvezdanews, что даже отправка подарков или звезд в Telegram Павлу Дурову* потенциально может стать предметом правовой оценки. Говоря о вероятности ответственности за поддержку террористов и экстремистов лайками или звездочками, эксперт отметил, что "наказание может быть, а может и не быть".

Между тем нежеланием созданного Дуровым* Telegram соблюдать требования законодательства вызвали недовольство властей Австралии. Местный регулятор eSafety подал в суд на мессенджер из-за материалов, пропагандирующих терроризм. Невыполнение австралийских законов в этой сфере карается штрафами в размере 54,6 миллиона австралийских долларов (почти 38 миллионов долларов).

Ранее адвокат Тимур Чанышев рассказал, что уголовное преследование в России сооснователя Telegram Павла Дурова* не означает запрет мессенджера для российских пользователей. За установку сервиса и ведение личной переписки наказание не грозит, но ответственность может наступить за совершение в Telegram или с его применением запрещенных умышленных действий.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов