"Серьезный удар": В Германии подсчитали потери ВСУ

Серьезным ударом для Украины назвали эксперты потери Вооруженными силами Украины истребителей F-16. Самолеты были переданы Киеву странами Запада, самостоятельно производить такие самолеты Украина не может, пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Авторы отмечают, что из 80 обещанных истребителей до сих пор далеко не все поступили в страну. При этом, по мнению издания, истребители F-16 остаются одним из самых ценных видов боевых воздушных судов для Украины.

Издание прокомментировало сообщение о крушении во время боевого вылета еще одного истребителя F-16 ВСУ. Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей и в этот момент на борту самолета произошла некая "нештатная ситуация". Летчик катапультировался, его госпитализировали.