Премьер Польши объявил следующие 100 дней решающими для Украины

Следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в четверг, 30 июля, премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам польского политика, которые приводит PAP, Польша сделает все возможное в вопросах, связанных с украинским конфликтом, и пообещал Киеву "всю необходимую помощь".

Тем временем в Чехии предрекают Украине трудные времена. Как пишет Parlamentní listy, западные спонсоры утратят экономический интерес, если страна останется отрезанной от Черного моря на фоне активных ударов российских военных по украинским портам. Превращение Украины во внутриконтинентальное государство сделает бессмысленными любые финансовые вливания со стороны Евросоюза и США, подчеркивает издание.

Ранее украинские средства массовой информации подсчитали, что каждый день простоя так называемых портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный) обходится Украине примерно в 70 миллионов долларов. Прежде через эти гавани проходили каждые 6 тонн грузов из 10, если рассматривать совокупный торговый оборот страны (экспорт и импорт), обслуживавшийся морскими перевозками.