Кремль не стал закрывать Telegram-канал после внесения Дурова* в реестр террористов

Официальный Телеграм-канал Кремля продолжает функционировать. На это обратил внимание в четверг, 30 июля, журналист Александр Юнашев.

Как сообщил Юнашев в своем MAX-канале, канал администрации президента России по-прежнему существует и наполняется в Telegram, в том числе после внесения его сооснователя Павла Дурова* в реестр террористов и экстремистов.

Кроме того, журналисты продолжают общаться с сотрудниками президентской администрации в привычном чате в этом же мессенджере, отметил Александр Юнашев.

Ранее в Кремле подтвердили, что в Telegram "фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны". По этой причине компетентные органы предпринимают "те меры, которые считают целесообразными". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал: "Хватит думать о Telegram, думайте о MAX!"

Глава государства Владимир Путин критически высказывался о применении "систем связи, которые не являются нашими и неподконтрольны нам". В Госдуме назвали это недвусмысленным сигналом приближения ситуации с Telegram к логическому завершению.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов