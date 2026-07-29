Избившего пожилого ученого жителя Екатеринбурга арестовали: ранее он уже был судим

Суд арестовал Александра Реверука, который избил уральского агронома Никиту Зенина. Под стражей он проведет два месяца.

В ходе заседания мужчина и его адвокаты просили удалить СМИ с заседания. Суд в удовлетворении просьбы отказал. В ходе заседания стало известно, что Реверук ранее был судим, пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, в 2011 году он был уволен из МВД из-за неосторожного обращения с оружием, в результате которого его сослуживец получил ранение. Тогда мужчину приговорили к шести месяцам колонии и денежному штрафу.

В пятницу суд рассмотрит вопрос об аресте второго участника потасовки Аркадия Вагнера. Обоих обвиняют в групповом хулиганстве. Если следствие докажет связь между ударами и смертью ученого, дело может быть переквалифицировано по более тяжкой статье.

Инцидент произошел 13 июля на улице Главной в Екатеринбурге. Обвиняемые в ходе ссоры ударили директора Уральcкого федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Перед этим мужчины сделали замечания детям в возрасте 8-10 лет, которые катались на квадроциклах. Спустя 10 дней 67-летний доктор наук Зезин попал в больницу с инфарктом и умер.