Россиянам напомнили про самозапрет на азартные игры

Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Об этом напомнил в четверг, 30 июля, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как напомнил политик, тысячи людей подвержены игромании, поэтому "если хотя бы 1% из них воспользуются этой возможностью, будет неплохо". Парламентарий предположил, что "как информация о таком самозапрете начнет распространяться, думаю, все больше и больше граждан, кто болеет игроманией, будут пользоваться этой возможностью".

Подать заявление об установлении самозапрета на азартные игры можно будет через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах (МФЦ). На этом основании в едином регуляторе азартных игр появятся сведения о том, что указанный гражданин не участвует в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Отозвать такой статус можно будет лишь через год, сообщает РИА Новости.

Ранее в Государственной думе анонсировали введение возможности установить самозапрет на платежи в компьютерных играх. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что эта мера позволит уберечь подростков от необдуманных трат, а также защитить от противоправных действий мошенников.

Депутат Государственной думы Амир Хамитов заявил, что в России следовало бы ввести практику установления самозапрета на покупку спиртных напитков — по аналогии с самозапретом на оформление кредитов. По мнению политика, благодаря такому подходу "улучшится здоровье и конкретных людей, и населения страны в целом".