Варшава рассмотрит возможность передачи Киеву ракет для американских зенитных комплексов Patriot, объявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Буквально две недели тому назад он заявлял, что Варшава не планирует делиться с Украиной подобным вооружением. Предлогом для изменения позиции польского руководства стал инцидент, произошедший минувшей ночью, когда воздушное пространство страны нарушил неопознанный объект. Его тут же объявили российской баллистической ракетой. Туск также заговорил о возможной скорой победе Украины.

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Судьба украинского конфликта может решиться за 100 дней, об этом заявил премьер Польши. Правда, нужно правильно понять, что именно он имел в виду. Дональду Туску про этот срок наплёл Зеленский, требуя усилить поддержку киевского режима. Европейско-украинская фантазия выглядит примерно так: якобы ещё 100 дней и Россия уступит.

"Наша цель, чтобы Украина не проиграла эту войну. У меня был разговор с Зеленским. Следующие 100 дней могут решить исход этой войны, и шансы - 50 на 50. Многое сейчас в руках президента США и других людей. Например - Илона Маска, если речь идет о StarLink", - заявил Туск.

Слова Туска можно интерпретировать, что Европа опасается давления на киевский режим со стороны США. Например, спутниковый интернет американской компании Starlink обеспечивает ВСУ стабильной связью на фронте, кроме того, дроны, залетающие в Россию, также используют этот сервис Илона Маска. Президент США Трамп заявил, что во время последней встречи с Зеленским сказал ему о необходимости завершить конфликт.

"Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Всё очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: "Прекратите войну"" - говорит американский президент.

До выборов в Конгресс США, которые назначены на 3 ноября, остается 96 дней. Республиканцам нужна победа и решение украинского конфликта может этому помочь. Зеленский под это просит усиления поддержки у американских ястребов. Как пример - законопроект умершего экстремиста и террориста Линдси Грэма о вторичных санкциях против стран, торгующих с Россией. Но Трамп не спешит давать ему ход.

"Президент Дональд Трамп предлагает изменения в законопроект об "адских санкциях" против России, которые могут сорвать его принятие. Трамп заявил, что республиканцы должны добавить формулировку, касающуюся Ирана, аналогичную положению о введении пошлин для пяти крупнейших покупателей российской нефти, что вызвало беспокойство демократов. Именно из-за таких споров предыдущие версии законопроекта были отклонены", - пишет издание Politico.

Подобные поступки Трампа позволяют делать предположения, что американцы могут усилить давление на Украину, чтобы погасить конфликт. Но стоит ли нашей стране на это надеяться? И разве в интересах России сохранение киевского режима?

В интервью министр иностранных дел Сергей Лавров вспомнил о Прибалтике, которую брали под зонтик НАТО с обещанием, что она перестанет быть антироссийской.

"А мы их в НАТО и в Евросоюз возьмем, и они успокоятся. Ну и что? Успокоились? Они сейчас главные боеголовки, которые натравливают на нас. Зная такой горячий характер эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия, например, на своей территории. Так что полагаться нужно только на себя", - заявил накануне Сергей Лавров.

И завершать конфликт на условиях России.