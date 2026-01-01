В России продлили запрет на экспорт бензина

В России установлен новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива и ряд других мер для повышения доступности нефтепродуктов.

Как уточняет в четверг, 30 июля, пресс-служба кабмина, для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке вводится запрет на экспорт топлива с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года.

При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями.

Тем временем все больше регионов объявляют о стабилизации ситуации с топливом. Глава Кировской области Александр Соколов рассказал, что с 3 августа отменят правило отпуска топлива по номерам машин благодаря стабилизации ситуации с очередями на заправках. В администрации Краснодарского края подтвердили постепенную отмену лимитов на продажу топлива из расчета на один автомобиль благодаря наращиванию поставок бензина и дизеля.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация на топливном рынке России была шоком предложения, но сейчас она нормализуется.