Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Об этом рассказал в четверг, 30 июля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Обращаясь к участникам молодежного форума "Гвардейск", политик напутствовал молодогварцев-добровольцев перед отправкой на передовую. Медведев выразил убежденность в том, что они внесут свою лепту в нашу победу.

Как подчеркивал зампред Совбеза, нет никаких сомнений в том, что украинский конфликт завершится победой России, поэтому "мы все равно должны думать о будущем" (цитаты по РИА Новости).

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что у России имеются все возможности для завершения конфликта на Украине военно-техническим путем, если не удастся добиться урегулирования дипломатическим способом. Успехи российской армии в зоне спецоперации подтверждают способность России добиться своего на поле боя.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не начинала первой войну, а лишь отвечала на агрессию киевского режима, развязанную им при поддержке Запада. Также он выразил уверенность в том, что спецоперация рано или поздно закончится, враг будет разбит, а победа будет за Россией.