Российские бойцы в рамках специальной военной операции нанесли новые удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Как уточнило в четверг, 30 июля, Минобороны России в своем MAX-канале, ударами высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения.

Наряду с этим поражены перекачивающая станция горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в несвоевременной помощи и в задержках поставок противоракет для систем ПВО. Утративший легитимность президент Украины заявил, что защита его страны от российских ракет не может быть только украинской задачей.

Тем временем в Чехии предрекают Украине трудные времена. Местные СМИ подчеркивают, что западные спонсоры утратят экономический интерес, если страна останется отрезанной от Черного моря на фоне активных ударов российских военных по украинским портам.