Москва надеется, что Соединенные Штаты адекватно оценят атаки украинских боевиков на элементы энергетических цепочек и приструнят его. С таким заявлением выступила в четверг, 30 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, посягательства украинских неонацистов на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Черном море продолжаются, даже несмотря на жесткие заявления стран, которых в Киеве называют партнерами — Казахстан и США. Именно их экономические интересы все сильнее страдают от политики откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью Зеленского.

Москва рассчитывает на то, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку такой лицемерной линии киевского режима и приструнят его предводителя Владимира Зеленского, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

В Кремле ранее также указывали, что киевский режим постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной энергосистемы, в том числе "Голубого потока" и "Турецкого потока". Россия надеется, что "другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий".

При этом посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что под заявлениями о применении против России "дальнобойных санкций" и "асимметричных ответов" кроется преднамеренное совершение военных преступлений с использованием западного вооружения.