Росфинмониторинг сделал заявление об ограничениях против Telegram

Ограничения, связанные с внесением Павла Дурова* в реестр террористов и экстремистов, не означают аналогичных ограничений против созданного им мессенджера Telegram. Об этом рассказали в четверг, 30 июля, в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Ведомство пояснило, что означают ограничения для Дурова*: организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны заморозить его денежные средства и иные активы.

Если лицу, внесенному в реестр террористов, потребуются деньги на обеспечение жизнедеятельности, российские власти обеспечат гуманитарные выплаты из замороженных средств — как для самого Дурова*, так и для его иждивенцев, если таковые имеются.

Росфинмониторинг особо подчеркнул, что указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо Telegram.

На этом фоне зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, которого цитирует РИА Новости, уточнил: пользоваться Telegram в личных целях по-прежнему можно, однако от любых платных операций в мессенджере стоит воздержаться. Парламентарий не исключил, что платные операции в Telegram могут быть истолкованы как нарушение закона.

Доктор юридических наук Александр Толмачев отмечал, что даже отправка подарков или звезд в Telegram Павлу Дурову* потенциально может стать предметом правовой оценки. Говоря о вероятности ответственности за поддержку террористов и экстремистов лайками или звездочками, эксперт отметил, что "наказание может быть, а может и не быть".

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов