Россию не допустили к участию в ЧМ-2027 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российских спортсменов на Чемпионат мира в 2027 году.

Как уточняет IIHF на своем официальном сайте, по рекомендации дисциплинарного совета федерации был пересмотрен запрос Федерации хоккея России о допуске российских национальных сборных к пяти чемпионатам мира по хоккею в 2027 году: для мужчин, женщин, юниоров, юношей до 18 лет и девушек до 18 лет.

Вопрос в отношении каждого турнира решался отдельно на основе принципов "безопасности, защиты, выполнимости и спортивной целостности", заявляет IIHF. Решение в отношении четырех чемпионатов для России отрицательное.

Решение не принято относительно допуска России к участию в женском ЧМ-2027. Этот вопрос будет вновь вынесен на рассмотрение в ноябре, с учетом обстоятельств и рисков на момент обсуждения.

Ранее двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что интереса к чемпионату мира по хоккею, к которому не допущена сборная России, нет и быть не может. Новое решение IIHF прославленный спортсмен назвал издевательством "в такой иезуитской форме", призвав не унижаться: "Попрошайничать тут бессмысленно, издевательство будет продолжаться".

Тем не менее, в Федерации хоккея России сообщили ТАСС, что оспорят решение IIHF о продлении отстранения национальных команд. Российская федерация намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).