Вывел машину из зоны поражения: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и профессионализма российских бойцов в ходе СВО. Старший сержант Александр Клюшин пресёк воздушную атаку боевиков. С помощью fpv-дрона он ликвидировал тяжелый гексакоптер противника, не допустив потерь среди подчинённых, и продолжил корректировать удары по врагу. Арт-расчёт Клюшина уничтожил пункт управления БПЛА и пехоту неприятеля.

Ефрейтор Дмитрий Качанов, эвакуируя раненых, попал под минометный обстрел ВСУ. Умело маневрируя, Дмитрий вывел машину из зоны поражения и в кратчайшие сроки доставил боевых товарищей в тыловой медпункт. Жизни наших военнослужащих были спасены.