Новые удары по военным объектам националистов нанесли российские войска. В порту "Одесса" целью атаки были резервуары с горюче-смазочными материалами. А южнее поражено морское судно, доставлявшее груз для ВСУ.

На Запорожском направлении спецоперации наши подразделения обнаружили сеть укреплений противника. Их вскрыли при помощи беспилотников, проследив за маршрутами радикалов. А затем серией артиллерийских ударов уничтожили 15 блиндажей и укрывавшихся боевиков.

А воздушное прикрытие от украинских дронов обеспечивают расчёты мобильных огневых групп. При помощи радиолокационной разведки они обнаружили вражеские БПЛА на Краснолиманском участке фронта. После чего точными выстрелами сбили воздушные цели.