События в зоне специальной военной операции наталкивают на предположение о том, что российские войска способны взять Киев под контроль. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам американского эксперта, которые приводит РИА Новости, "еще до того, как конфликт закончится, Россия установит контроль над Киевом". Судя по динамике на фронте, "именно к этому всё идет".

Джонсон подчеркнул, что киевский режим и все его западные спонсоры "ничего не могут сделать, чтобы это остановить".

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как подчеркнул политик, нет никаких сомнений в том, что украинский конфликт завершится победой России, поэтому "мы все равно должны думать о будущем".

В Израиле обратили внимание на заявление российского лидера Владимира Путина о возможном скором завершении конфликта на Украине. Это свидетельствует о его уверенности в том, что "глобальный расклад уже изменился в пользу России". Однако "с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных".