В Госдуме призвали высылать мигрантов за вызывающее поведение

Россия должна еще существеннее расширить перечень оснований для высылки со своей территории мигрантов. Такое мнение высказал в четверг, 30 июля, депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Как заявил парламентарий в эфире радио Sputnik, необходимо, чтобы любой мигрант, который позволяет себе агрессию, совершает какое-то действие хулиганского порядка или ведет себя вызывающе, незамедлительно подпадал под депортацию из России.

Матвеев одобрительно высказался о мерах экономического порядка, призванных дисциплинировать мигрантов и упорядочить их пребывание в России — в частности, в том, что "каждый мигрант, который привозит теперь члена семьи, должен за него заплатить".

Тему мигрантов в России затронул глава государства Владимир Путин во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 30 июля. Президент, как сообщает пресс-служба Кремля, указал на "миграционный приток большой" в Подмосковье. Российский лидер подчеркнул, что это создает большую нагрузку на региональную систему здравоохранения, так что "здесь есть над чем поработать".

Тем временем статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что в рамках "глубокой реформы" миграционных служб и совершенствования миграционной политики "мы идем к тому, что каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, будет обязан приобрести телефон, где будет его электронный профиль".