Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили за период с 8.00 мск до 20.00 мск четверга, 30 июля, 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, Крыма, Удмуртии и Пермского края.

Оперативный штаб Белгородской области сообщает, что в поселке Октябрьский при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочные ранения шеи. Повреждены грузовой и легковой автомобили.

В Горловке Донецкой Народной Республики в результате налета украинского беспилотника погиб мирный житель.

Ранее источники на Украине рассказали, что Соединенные Штаты и Франция помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляя разведданные. Это дает возможность украинским националистам скорректировать выбор объектов для атак дронами.