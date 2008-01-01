Россия предложила Армении вернуть почти 400 млн долларов за железную дорогу

Российская сторона вправе рассчитывать на возврат средств, вложенных в железные дороги Армении, если Ереван намеревается пересмотреть условий договора о концессии.

Как напомнил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре 2008 года, стороной которого является и правительство Армении. "Дочка" РЖД последовательно и в полном объеме исполняет принятые на себя обязательства в рамках документа.

При этом Армения получила современную железную дорогу, освободив свой бюджет от расходов на ее восстановление и содержание, тогда как российская сторона никогда не получала от своих вложений прибыль — вся она направлялась на дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры, подчеркнул Белозеров.

Общая сумма инвестиций российской стороны в железные дороги Армении с 2008 по 2025 годы оценивается в 396,3 миллиона долларов. Если Ереван хочет пересмотреть концессию, Москва вправе вернуть свои вложения, цитирует Белозерова РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности судиться из-за концессии на железную дорогу дерзким и деструктивным шагом. Угрозы, обернутые в фасад "дружеского урегулирования", не могут быть восприняты иначе как попытка давления и ревизии договоренностей, заявил российский политик.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов еще в апреле отмечал звучавшие из Еревана странные заявления о том, что концессионное управление российской компанией армянскими железными дорогами якобы "создает определенные конкурентные потери". Шевцов привел цифры, подтверждающие очевидную выгоду Армении от этой концессии, а также заявил, что теорию всегда можно проверить на практике, сообщает ТАСС.