Мишустин сообщил о выделении 1,5 млрд рублей бизнесу в приграничье

Свыше 250 миллиардов рублей рублей направит правительство на реализацию комплексной программы развития авиации. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании по вопросам авиастроения.

Воздушные перевозки стали отдельной темой и заседания правительства. В этом месяце началось строительство нового терминала в Магнитогорске. В ближайшее время откроются аэропортовые комплексы в Барнауле, Оренбурге и Пскове. Сделан дополнительный заказ на производство 72 вертолётов Ми-8. Поставки машин начнутся в этом году.

Ещё одна важная тема - поддержка бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях. На эти цели дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей. Также обсудили льготную ипотеку для жителей новых и приграничных регионов.

"На текущий год в бюджете заложено 5 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке и вместе с ней страхования помещений, жизни и здоровья заёмщиков в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. И ещё для наших граждан в приграничных областях: Белгородской и Курской. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогли на несколько тысяч семей больше", - сообщил Мишустин.