Анклав не выдержал осады: испанскую автономию в Африке штурмуют тысячи нелегалов

Власти испанской Сеуты заявили о гуманитарной катастрофе. За неделю в город вплавь из Марокко добрались полторы тысячи мигрантов. Приток людей перегрузил муниципальную систему и сотни нелегалов ночуют на улицах.

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Колючая проволока, острые камни и тысячи нелегалов - испанский анклав Сеута после месяца отчаянной обороны все-таки сдался. Мигранты уверенно штурмуют государственную границу. И с радостными криками врываются в свою, как считают, новую жизнь.

И так уже несколько дней подряд. Толпы африканцев пытаются попасть в ЕС - Сеута, расположенная на севере континента, кажется им отличным решением. Те, кто посмелее и сильнее, отправляются вплавь. Самый популярный транспорт - автомобильные шины

Этот босоногий пловец теперь смело отложит ласты в стороны. Другим - как повезет. Пересечь Марокканский залив не так просто - стартуют мигранты ночью, чтобы под покровом темноты остаться не замеченными. Впрочем, только за последние сутки сотрудники Красного креста сообщили, что спасли 120 человек. Еще 200 вытащила из воды Испанская гвардия. А нелегалы всё гребут и гребут.

"Ситуация катастрофическая. По-другому то, что сейчас происходит, описать невозможно. Пока мы здесь разговариваем, прибывают тысячи людей! Границу прорвало - это потоп мигрантов! И их уже не остановить: каждый знает, что обратно его никто не сможет вернуть", - восклицают местные жители.

Подсчитать число прибывших никто не берется - по самым примерным оценкам, за несколько дней в Сеуту прорвались от 2 до 3 тысяч уроженцев Африки. Власти разводят руками: тех, кто пересекает границу по суше, можно депортиртировать. А вот нелегалов, прибывающих морем, - нет. Таково недавнее решение Верховного суда Испании. Поэтому через залив пускаются вплавь семьями. Решаются даже девушки

Но в основном на пляже Тарахаль толпы молодых людей. Многолюдно и на улицах: приюты не выдержали наплыва беженцев, нелегалы за едой и жильем хлынули в город.

"Это миграционный кризис. Наши руки связаны, мы исчерпали все свои возможности. Число прибывших и прибывающих говорит само за себя. Центры приема беженцев переполнены. Места больше нет", - говорит Хуан Вивас, мэр Сеуты.

Сеута просит правительство объявить чрезвычайное положение. В ответ Мадрид пообещал отправить армию. Глава МВД экстренно собирается в анклав.