В Тюмени укрепляют дамбу для защиты от паводка: пик придется на выходные

Из-за мощного дождевого паводка реки выходят из берегов, под угрозой сразу несколько поселков Верхоянского района на севере Якутии. Там уже ввели режим ЧС. В Суордахе затопило десятки домов. В Томторе вода подошла к семидесяти с лишним дворам. Люди всерьез опасаются, что в сентябре школы и детские сады не откроются, да и холода уже близко.

"Увы, состояние на сегодняшний день такое, что под вопросом, как будут запущены в работу эти учреждения. Просим помощи от властей для того, чтобы мы могли быть подготовлены к зимнему сезону. Сейчас не представляется возможным понять все объемы катастрофы", - говорит Сахая Иванова, жительницы села Суордах.

Синоптики предупреждают: река Яна может снова подняться в ближайшие двое суток. Под ударом - низинные районы Верхоянска и села Боронук.

"У нас в Верхоянском улусе это уже второй дождевой паводок за июль. Вода на этот раз поднялась очень резко, только за одни сутки подъем составил 230 см, а всего в течение полутора суток прибыло 416 см воды реки Дулгалах. За мою память такое наводнение я вижу в первый раз", - говорит Елена Ноговицына, глава села Томтор Верхоянского района.

В Якутии стихия бушует не первый день. Из-за ливней на федеральной трассе "Колыма" перекрыто почти 500 километров. Дорогу размыло, кое-где сошел мощный оползень, на одном из участков рухнул мост.

Владивосток накрыл мощный ливень - центр и окраины затопило за считанные часы. Дороги встали. Вода хлынула в подземные переходы, на улицах - водопады. В городе объявлено штормовое предупреждение.

В Тюмени организовали подвоз питьевой воды. Из-за паводков на реке Тура очистные не справляются, жители жалуются на неприятный запах из кранов. Точки, куда подъезжают цистерны по графику, развернуты в разных районах города. Между тем, пик паводка на реке Тура ожидается только в выходные.