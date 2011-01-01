Умер автор легендарного "золотого" паса ОИ-1972 Иван Едешко

Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко умер в возрасте 81 года. Об этом рассказали в четверг, 30 июля, в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА (Москва).

В своей спортивной карьере Едешко, уроженец Гродненской области Беларуси, играл за минские клубы "Спартак" и РТИ, киевский СКА. Однако главные успехи спортсмена связаны с московским ЦСКА, в составе которого Едешко стал восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов.

В историю отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко вошел после Олимпиады в Мюнхене (1972 год). За три секунды до окончания финального матча против сборной США Едешко отдал точный пас на Александра Белова, который забросил мяч в корзину. Он принес советским баскетболистам олимпийское золото. Матч завершился со счетом 51:50. Все перипетии этой драматичной истории показаны в художественном фильме "Движение вверх" (2017 год).

Завершив игровую карьеру, Иван Едешко стал тренером и получил звания заслуженного тренера СССР и России.

С 2024 года финальные соревнования первенства России по баскетболу среди юниорских команд носят имя Ивана Едешко. На родине спортсмена, в Беларуси, проводят турнир среди команд юношей 2011 года рождения и моложе на призы Ивана Едешко. Обращаясь к его участникам, баскетболист подчеркивал: "Физическая культура — одна из частей общей культуры, поэтому она важна. Такой вид спорта, как баскетбол, нужен для молодежи, он развивает человека полностью" (цитата по БелТА).

В 2025 году президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ивана Едешко с 80-летним юбилеем. Глава государства напомнил, что Иван Иванович — не только легендарный баскетболист, но и человек с большим сердцем и мудрый наставник, который отдал многие годы воспитанию молодежи.

Высочайшую оценку спортивному таланту и человеческим качествам Ивана Едешко давал российский лидер Владимир Путин. Он напомнил, что с именем Ивана Ивановича связаны самые яркие и незабываемые победы в истории отечественного спорта, а биография этого настоящего мастера баскетбола является достойным примером для молодежи (цитаты по пресс-службе Кремля).