Черногория отчитала посла России за статью об отмене безвизового режима

Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России Александра Лукашика в связи с заявлениями российской стороны относительно планов Подгорицы отменить безвизовый режим для граждан России.

Власти Черногории ранее заявили, что страна полностью привела свою визовую политику в соответствие с требованиями Европейского союза. Это означает, что с 1 ноября россияне не смогут въезжать на территорию республики без визы. В России надеялись, что в Подгорице, понимая риски ограничений для ключевого туристического рынка, найдут дипломатический повод отложить это решение на год.

Посольство России в Подгорице назвало введение визового режима для россиян подтверждением крайней зависимости внешнеполитического курса Черногории от влияния ее зарубежных покровителей, которым важнее нанести удар по отношениям Москвы с другими странами, чем позаботиться об интересах этих государств.

МИД Черногории, вызвав российского посла, назвал неприемлемыми "оценки, которые ставят под вопрос самостоятельность, надежность и способность структур Черногории суверенно принимать решения". Внешнеполитическое ведомство заверило, что речь идет о суверенном решении правительства Черногории, "а не мере, направленной против граждан Российской Федерации" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент Черногории Яков Милатович признавал, что большой вклад в развитие черногорского туристического сектора вносят российские туристы, у которых пока сохраняется возможность въехать в республику на месяц без визы. Однако Подгорице придется синхронизироваться с требованиями Евросоюза, поскольку до выполнения всех требований у Черногории "нет полного доступа к фондам ЕС".