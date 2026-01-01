Международная спортивная организация World Boxing допустила россиян к участию во всех международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом рассказал в четверг, 30 июля, министр спорта и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Как напомнил политик, восстановление нормальных спортивных связей стало предметом обсуждения на встрече с президентом World Boxing, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным в январе 2026 года.

Дегтярев подтвердил, что World Boxing допустила к соревнованиям россиян во всех возрастных категориях. Особо министр подчеркнул, что именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом (МОК) проводить олимпийский турнир по боксу, сообщает "Интерфакс-Спорт".

В апреле сообщалось, что World Boxing разрешила россиянам участвовать в соревнованиях, однако в нейтральном статусе. При этом устанавливалась определенная процедура утверждения критериев, на основе которых боксеры, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси должны были получать допуск к участию в турнирах под эгидой федерации.

До того российских борцов допустили к международным турнирам без ограничений. Глава Минспорта Михаил Дегтярев подчеркивал, что боевые искусства подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт, причем велика заслуга российского лидера Владимира Путина, у которого накоплен "огромный авторитет в этих видах спорта".