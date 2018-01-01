В Нижегородской области пресекли деятельность украинского шпиона

Информация об операции, которую провели сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следкома. В Нижегородской области они вскрыли и пресекли деятельность украинского шпиона, который собирал информацию о стратегически важных объектах. Злоумышленник был участником запрещённой в нашей стране организации "Артподготовка" *, лидер которой объявлен в международный розыск.

Засада на подозреваемого была устроена возле гостиницы, где мужчина временно проживал. Без стрельбы и попыток сопротивления взяли предполагаемого участника запрещённой в России террористической организации "Артподготовка"*.

Задержанный - сотрудник логистической компании. Возил по стране в том числе грузы военного назначения. Своему куратору рассказал, что знает, например, где хранят боеприпасы к тяжёлой огнемётной системе "Солнцепёк".

Эта террористическая группировка поставила перед собой цель вооружённым путём свергнуть в России власть. Её лидер Вячеслав Мальцев из страны бежал ещё в 2018 году. Живёт во Франции. Объявлен в международный розыск, но французские власти отказываются его выдавать. Из-за границы продолжает вербовать сторонников в России.

Особенно вербовщики "Артподготовки"* (запрещена в России) активизировались после начала специальной военной операции, так как вплотную начали сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Начиная с 2022 года, в разных регионах нашей страны был задержан 251 член группировки: абсолютно разного статуса и уровня достатка. Всю полученную от них информацию кураторы, находящиеся за рубежом, передавали в Киев. За подобные преступление грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Не исключено, что данные задержанного в Нижегородской области экспедитора украинские боевики могли использовать для нанесения ударов вглубь российских регионов.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России