Российских боксёров допустили до соревнований под своей эгидой без ограничений

World Boxing сняла ограничения с российских боксеров, позволив им выступать на международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

"Российский бокс возвращается на мировую арену", — поделился он.

Министр подчеркнул, что принятое спортивной организацией решение особенно важно для нашей страны, поскольку "именно World Boxing уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу".

Следовательно, отныне российским боксёрам открыт путь к полноценному участию в олимпиаде.

В апреле World Boxing допустила россиян к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.