Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС и остальных вооруженных группировок в Газе. Об этом он написал 31 июля в соцсети Truth Social.

"Сегодня Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг к прочному миру и безопасности", — утверждает глава Белого дома.

Он добавил, что соглашение будет выполняться поэтапно. По мере разоружения группировок израильские войска будут выводиться из сектора Газа, а ответственность за безопасность перейдет к Международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции.