ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в Волгограде

Возгорание на логистическом центре Wildberries возникло в результате атаки ВСУ в Волгограде, сообщили в компании утром 31 июля.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пострадавших предварительно нет.

В связи с пожаром на объекте в городе перестроены логистические цепочки, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других точках.

Ранее ночью губернатор Волгоградской области сообщил о пяти пострадавших при атаке украинских беспилотников на регион. В результате неё возникли возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и на складских помещениях, также поврежден многоквартирный дом.