Крупный пожар локализован на складе бытовой техники во Владивостоке

Крупный пожар удалось локализовать на складе бытовой техники во Владивостоке. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. На месте сейчас работают более 40 человек и 10 единиц спецтехники.

По данным МЧС, окончательно справиться с огнем мешает порывистый ветер и отсутствие давления воды в пожарных гидрантах. Тушение продолжается. Рухнула крыша склада.

Помещения и техника, скорее всего, уничтожены полностью. Пострадавших нет. По факту возгорания проводится проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.