Тоненькая, аж светится: певица МакSим впервые после пережитой трагедии вышла к людям

Певица МакSим пережила большую потерю, она потеряла отца. Папа исполнительницы хита "Ветром стать" умер от рака, ему было 65 лет.

На похоронах Марина Абросимова (настоящее имя артистки) не скрывала своего горя. На отпевании в церки почерневшая артистка тихонько плакала, но еще держалась, у могилы отца певица уже не могла устоять на ногах, она обнимала брата, ссутулившись от горя.

Вскоре после траурной церемонии МакSим оказалась в больнице. Абросимову экстренно доставили в медицинское учреждение после того, как она приняла слишком много успокоительных препаратов. Певице пришлось отменить все концерты на ближайшие даты, чтобы восстановиться.

Но спустя неделю МакSим снова вышла к людям. Марина выступила на вечеринке "Контент завод 2.0 Rutube" в Москве. Певица появилась на сцене в эффектном образе. Абросимова для концерта выбрала белое прозрачное мини-платье с глубоким декольте, корсетом и прозрачным шлейфом. Артистка распустила волосы, уложив их мягкими волнами.

МакSим немного поговорила с публикой, поприветствовав людей в зале, и исполнила свои хиты. Поклонники исполнительницу встретили овациями.

На сцене Марина держалась словно ничего и не произошло в ее жизни. Хотя люди в зале шептались, что певица хоть и улыбается, но все равно выглядит подавленной и истощенной. "Тоненькая, аж светится", — заметил один из поклонников.