Власти Волгограда сделали заявление о последствиях атаки БПЛА

Власти рассказали о последствиях массированной атаки украинских беспилотников на Волгоград.

По предварительным данным, в результате ударов пострадали пять человек, они в больнице.

На складе Wildberries в Дзержинском районе и предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда возникли пожары. Для ликвидации последствий возгорания направлены дополнительные водовозки, сообщили в администрации города.

"Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - сообщили власти.

Также повреждено остекление восьми многоэтажек в Тракторозаводском районе. Для жителей открыли ПВР на территории школы №1.