Власти Волгограда сделали заявление о последствиях атаки БПЛА

Власти рассказали о последствиях массированной атаки украинских беспилотников на Волгоград.
По предварительным данным, в результате ударов пострадали пять человек, они в больнице.
На складе Wildberries в Дзержинском районе и предприятии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на юге Волгограда возникли пожары. Для ликвидации последствий возгорания направлены дополнительные водовозки, сообщили в администрации города.
"Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - сообщили власти.
Также повреждено остекление восьми многоэтажек в Тракторозаводском районе. Для жителей открыли ПВР на территории школы №1.