Российская баллистическая ракета впервые поразила объект американской оборонной компании на Украине.

Это первый случай за все время СВО, когда ВС России ударили по американским структурам на Украине, сообщила британская газета The Guardian.

Уточняется, что российские военные ударили по предприятию, которое производит беспилотники AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet в Киеве. Эти дроны оснащены системами наведения, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Для России нет разницы, кому принадлежит завод, если он производит оружие, которое бьет вглубь страны, сообщил бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Энтони Винчи.

"Если бы ракеты Patriot или любая другая американская система производилась на Украине, российская сторона бы нанесла удар по этому объекту", - приводит газета его слова.