Агату Муцениеце в непотребном виде остановила полиция

Агата Муцениеце попала в курьезную ситуацию. Актриса спешила на съемочную площадку сериала "Химкинские ведьмы" и решила не тратить время на утренние процедуры. Звезда кино нанесла маску и патчи прямо в автомобиле. Но эффектный бьюти-ритуал за рулем привлек внимание полиции.

Агату остановил автоинспектор. О произошедшем актриса рассказала на своей странице в соцсети. По словам Муцениеце, ей ничего не оставалось, как выйти из машины и в непотребном виде предстать перед инспектором ДПС. Полицейский и его напарник изрядно повеселились, увидев звезду в таком виде, но быстро отпустили ее. За сценой с интересом наблюдали прохожие, ни их лицах читалось крайнее изумление.

"Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция. Посмеялась... А еще я сходила на заправку, люди все таращились", — посмеялась Муцениеце.

Напомним, что Агата Муцениеце после громкого развода с Павлом Прилучным обрела счастье с музыкантом Петром Дрангой. В декабре прошлого года актриса стала многодетной мамой, она родила дочь Веру. Также артистка воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от звезды "Мажора".

После публичных дрязг с Прилучным Муцениеце решила не выставлять личную жизнь на всеобще обозрение. Агата крайне мало рассказывает о новом муже и их семье, а также тщательно скрывает младшую дочь. Актриса ни разу не выкладывала ни фото с коляской, ни кадров с девочкой, пусть и снятых со спины.