ВС России продолжили удары по портам Украины

Инфраструктура украинских портов снова стала целью удара ВС России. Российские войска использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в порту "Одесса" поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В море южнее Одессы под удар попал сухогруз, который доставлял вооружения для украинской армии.

Власти в Киеве утверждают, что ВС России поражает гражданские объекты. В Москве же подчеркивают, что российская армия наносит удары исключительно по военным целям.