ФСБ задержала участника запрещенной "Артподготовки"* за передачу данных врагу

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нижегородской области участника запрещенной террористической организации "Артподготовка"*. Агент действовал под видом сотрудника транспортной компании и собирал данные о российских военных предприятиях.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, гражданин России 1975 года рождения под видом сотрудника логистической компании провел разведку стратегически важных объектов в семи субъектах Российской Федерации. Данные он отправил кураторам, использовав мессенджер Telegram.

В отношении злоумышленника возбуждено дело об участии в террористической организации. Ему грозит пожизненное лишение свободы, передает ТВЦ.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России