Вооруженным силам США на Ближнем Востоке нанесен значительный урон

Информация о ситуации на Ближнем Востоке. Иран заявил об ответном ударе беспилотниками по американской военной базе Шейх - Иса в Бахрейне.

Сообщается о поражении электрогенераторов, системы навигации, а также административных зданий. В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что в результате этой атаки вооруженным силам США в регионе нанесен значительный урон.

Целями иранских военных также стали объекты американских ВВС на авиабазе Ахмед - аль - Джабер в Кувейте. По сообщению агентства IRNA, дроны-камикадзе успешно отработали по ангарам с истребителями, складам, инфраструктуре спутниковой связи. А в иракском Эрбиле местные СМИ сообщают о взрывах в штабе курдских группировок, которые занимают антииранскую позицию.

Тем временем Дональд Трамп в интервью французскому телевидению пригрозил исламской республике возвращением к полномасштабной военной операции, в случае если Вашингтон не добьется от Тегерана всего, чего хочет.