Миграционный кризис в испанской Сеуте набирает обороты

Миграционный кризис, охвативший небольшой испанский город Сеута, грозит перерасти в гуманитарную катастрофу европейского масштаба. По уточненным данным, только за несколько часов минувшего четверга сухопутную границу между Марокко и эксклавом на Севере Африки могли незаконно пересечь около 40 тысяч мигрантов. Это примерно половина всего населения Сеуты. Для наведения порядка на своих рубежах Мадрид мобилизовал армию. А в Италии заявили о готовности приостановить действие шенгенского соглашения с королевством.

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