Собянин: "Лужники" становятся современным пространством для спорта и отдыха

Центру спортивных и культурных событий страны - легендарным московским "Лужникам" - 70 лет. Как идёт масштабное обновление комплекса, рассказал сегодня мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

В этом году стартовал второй этап благоустройства. Вокруг Большой спортивной арены создадут прогулочную аллею и беговой маршрут. В пространстве "Под мостом" обустроят профессиональный скейтпарк.

Ближе к Южному спортивному центру и аквакомплексу появятся детская площадка и две воркаут-зоны, в том числе для людей с особенностями здоровья. В планах также благоустройство набережной.

Мэр подчеркнул: продуманы активности для любого возраста. В итоге москвичи получат единое пространство, где смогут заниматься спортом и отдыхать все желающие.