Около 200 новых экспонатов передали Музею обороны Севастополя, здание панорамы которого пострадало от удара украинского беспилотника. Так жители полуострова решили помочь восстановить экспозицию предметами из личных архивов. Среди артефактов - некоторые из них ещё позапрошлого века - подшивки старых газет, редкие фото, книги, открытки.

Эти редкие фотографии середины прошлого века могли быть потеряны навсегда. По счастливой случайности их нашли в строительном мусоре возле одного из домов в Симферополе. Снимки принадлежали крымскому скульптору Нине Котолуповой. После ее смерти имущество перешло другим собственникам.

Судя по всему, новые хозяева даже не поняли, что вынесли на свалку уникальные свидетельства восстановления здания панорамы "Оборона Севастополя" и легендарного полотна в середине прошлого века. Музей был полностью уничтожен немцами во время Великой Отечественной, а после Победы над воссозданием шедевра трудились лучшие художники-баталисты страны. Коллекцию из 50 снимков подобрали соседи и отнесли в Центральный Музей Тавриды, откуда хронику передали севастопольским коллегам.

"Бесценные артефакты оказались просто на мусоре, где и были найдены неравнодушным человеком Антоном Трофимовым. Они содержат не только ценную информацию, но и выражают надежду на то, что полотно будет восстановлено", - рассказал Андрей Мальгин, генеральный директор Центрального музея Тавриды.

Это только небольшая часть предметов, которые подарили музею. После трагедии 10 июня, когда украинский беспилотник, повторяя действия нацистов, вновь ударил по главному символу города - Панораме Обороны Севастополя – местные жители решили в знак поддержки пополнить фонды ценными предметами из личных архивов. Обращений было так много, что руководство даже объявило день дарителя – всего было передано порядка 170 артефактов.

"Ещё сотрудники музея не успели потушить пожар, который длился 30 часов - нам уже поступали огромное количество звонков и предложений о различной помощи, это были и слова поддержки, письма, деньги, это самое главное, что для музея важно - это предметы коллекции", - отметил Михаил Смородкин, директор Музея обороны Севастополя.

Эти иллюстрированные журналы и периодику Вадим Прокопенков выкупал на европейских аукционах почти 10 лет. 140 зарубежных газет и изображений середины 19 века. В одной статье описывается, как русские бегут, в другой – о нехватке боеприпасов у черноморского гарнизона – всего 5 выстрелов в день из одного орудия. При этом европейские войска представлены как джентльмены – вот рукопожатия простых солдат коалиции и проигравших защитников Севастополя. О пиратских грабежах англо-французской эскадрой приморских городов, конечно, ни слова. Казалось бы, почти два века прошло, а созданные тогда нарративы используются и сегодня.

Среди переданных реликвий – открытка начала 20 века с изображением только что построенной Панорамы, флейта-пикколо второй половины 19 века – ее использовали в военных оркестрах, компас времен Первой мировой, подшивки газет "Правда" и "Известия" за июнь 1942 года – со скупыми, но еще обнадеживающими сводками из осажденного Севастополя.

Переданные предметы пополнят фонды музея и будут использоваться для научной работы и тематических выставок. А экспонаты времён Крымской войны войдут в экспозицию Панорамы Обороны Севастополя после восстановления здания.