Трамп расхотел вооружать Киев

Дональд Трамп желает завершения украинского конфликта. Президент США стремится к миру на Украине, а не к вооружению Киева. Об этом американский лидер заявил в интервью Financial Times.

По словам Трампа, он не ищет ракет – он ищет мира. Президент США заявил, что не уверен, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет Patriot. Американский лидер добавил, что надо быть осторожным с тем, кому предоставляется такое опасное оружие – так что вопрос пока рассматривают в Белом доме.

Комментарии Трампа прозвучали всего через два дня после его встречи с украинским лидером в Белом доме. Владимир Зеленский назвал встречу хорошей и заявил, что американский лидер якобы согласился на передачу лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot Киеву.