Россиянам напомнили о росте пенсий в августе. Как написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, накопительная часть пенсии вырастет на 17,3%, а размер срочных пенсионных выплат — на 19,32%. Пенсионерам не придется подавать заявления, изменения произойдут автоматически.

Председатель парламента напомнил также, что с 1 августа начнет действовать новая редакция правил ОСАГО. Согласно утвержденным Центробанком нововведениям, предельный размер страхового возмещения при оформлении ДТП без участия полиции повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В числе других законов, вступающих в силу в августе, Володин назвал введение уголовной ответственности за нарушения законодательства при оказании услуг связи иностранцам. Также усиливается ответственность за сбор данных о частной жизни россиян. Вступают в силу изменения в Налоговом кодексе, согласно которым на данные налогоплательщика из "Госуслуг" распространяется режим налоговой тайны.