МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в выходные

Жителей Москвы и гостей столицы предупредили о сильной жаре 1 и 2 августа.
В выходные температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил столичный главк МЧС в своем Telegram-канале.
Москвичам рекомендовали пить больше воды, держаться в тени и носить одежду из натуральных тканей и головные уборы.
Ультрафиолетовый индекс подскочит до семи единиц в субботу, отметил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Это тот уровень, при котором можно получить красивый загар.
"Август стартует с идеальных метеоусловий. Благодаря непререкаемому антициклональному господству в субботу москвичей ждет солнечная и сухая погода", - написал метеоролог в своих социальных сетях.