МЧС предупредило о жаре до 31 градуса в выходные

Жителей Москвы и гостей столицы предупредили о сильной жаре 1 и 2 августа.

В выходные температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса, сообщил столичный главк МЧС в своем Telegram-канале.

Москвичам рекомендовали пить больше воды, держаться в тени и носить одежду из натуральных тканей и головные уборы.

Ультрафиолетовый индекс подскочит до семи единиц в субботу, отметил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Это тот уровень, при котором можно получить красивый загар.