Москвичей предупредили о закрытии купального сезона

Финал массового купального сезона в Москве ожидается в предстоящие выходные. С воскресенья к столице подойдет холодный атмосферный фронт, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

1 августа в Москве будет солнечно и сухо. Днем воздух прогреется до 26-29 градусов, ночная температура - плюс 13-16 градусов. По словам синоптика, индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых еще можно загорать.

2 августа, в воскресенье, ожидается переменная облачность без осадков. После 18.00 приблизится холодный атмосферный фронт, станет пасмурно и пройдут скоротечные грозовые дожди. В дневные часы воздух прогреется до плюс 28–31 градуса, а температура воды в реках и озерах Центральной России — от плюс 18 до 23 градусов. Специалисты предупреждают, что купание в водоеме, температура воды в котором ниже плюс 18 градусов, может быть опасно для человека. Так что купальный сезон подошел к финалу.