Полиция Таиланда обыскала крокодиловые фермы в поисках пропавших россиян

Полицейские Таиланда изучили крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи в поисках пропавших россиян.

Следов пропавших брата и сестры Назимовых не обнаружили, сообщили в полицейском участке района Хуай Яй. Проверка связана не с конкретными уликами, а с необходимостью отработать все возможные версии исчезновения молодых людей.

Поиски россиян уже длятся четвертый день, на месте работает оперативный штаб. Детей ищут более 200 сотрудников правоохранительных органов, работники адмнистрации, волонтеры и местные жители.

Ранее неподалеку от дома главного подозреваемого полиция обнаружила полуразобранный и закопанный в землю мотоцикл, на котором передвигались Диана и Роман.

26 июля на юге Паттайи бесследно пропали брат и сестра 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов. Утром они сели на мотоцикл и уехали неизвестном направлении. Спуся 20 минут мать получила сообщение от дочери с единственным словом Urgent! ("Срочно!").

По делу есть двое подозреваемых – это 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Еще несколько человек были опрошены как свидетели.