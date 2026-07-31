Польский премьер-министр Дональд Туск, передавая оружие Украине, разоружает Варшаву. Это безумец, который вредит безопасности Польши, заявил депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.

Премьер призывает разоружиться, отдать все Украине, забывая, что есть еще Беларусь и Кенигсбергский район. Туск забывает, что угроза со стороны России может исходить не только с Украины, приводит слова Чарнека издание Do Rzeczy.

Туск после инцидента с падением воздушного объекта в Люблинском воеводстве выступил с обещанием рассмотреть поставки ракет для систем Patriot Украине. Однако оппозиционные депутаты считают, что самая современная техника, включая ракеты Patriot, должна оставаться на территории Польши и служить в интересах национальной безопасности республики.