"Зомби-апокалипсис": Маск высмеял прорыв испанской границы мигрантами

Илон Маск сравнил с зомби-апокалипсисом массовый прорыв мигрантами испанской границы в автономном городе Сеута на севере Африки. Американский предприниматель назвал ситуацию в Испании сумасшедшей. Маск проиллюстрировал пост в соцсети X кадрами из фильма "Война миров Z".

Испанские власти сообщили, что за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов. Испанское правительство мобилизовало войска на помощь Гражданской гвардии, которая оказалась перегружена работой.

Границу в Сеуте пересекли сотни мигрантов из Марокко. Власти стран ЕС напуганы нашествием: так, глава МИД Италии Антонио Таяни уже призвал к закрытию Шенгенской зоны для Испании.