Модели искусственного интеллекта Claude в ходе испытаний получили несанкционированный доступ к системам трех реальных организаций.

Это произошло спустя несколько дней после того, как конкурирующая компания OpenAI сообщила об инциденте с несанкционированным доступом к Hugging Face.

Как сообщила компания Anthropic, у моделей был доступ к интернету, хотя считалось, что они действуют в изолированной среде. Для взлома Claude использовала стандартные методы -подбор слабых паролей и использование незащищенных конечных точек доступа.

Две из взломанных организаций не знали о происходящем до того, как с ними связались, и добавила, что все еще пытается связаться с третьей.