Владимир Зеленский озвучил новую статистику потерь ВСУ, назвав фантастические цифры. Выступая в эфире телеканала Fox News, глава киевского режима рассказал о 55 тысячах погибших украинских боевиках. Еще 400 тысяч, по словам украинского лидера, ранены за время российской специальной военной операции.

По словам Зеленского, к этим цифрам надо прибавить "огромное количество" пропавших без вести. Глава киевского режима заявил, что избегает откровенных цифр – якобы, чтобы россияне не поняли, что происходит с украинской армией. При этом российская армия, по "достоверным" данным Зеленского, потеряла 1,6 миллиона военнослужащих.

По подсчетам Минобороны России, ежесуточные потери ВСУ на фронте исчисляются сотнями и тысячами человек. Совокупный урон украинских войск с учетом убитых, санитарных потерь, пропавших без вести и дезертиров оценивается в 1,5-2 миллиона человек – причем эти цифры подтверждаются как западными наблюдателями, так и соотношением числа переданных тел при обменах погибшими.