ВС России освободили Веровку под Харьковом и Стенки в ДНР

Российские войска освободили за минувшие сутки еще два населенных пункта. Подразделения группировки "Север" установили контроль над Веровкой в Харьковской области. А части "Южной" группировки войск освободили Стенки в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ВС России за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям ВПК и логистическим центрам ВСУ. В период с 25 по 31 июля поражены также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией. Нанесены удары по военным аэродромам, складам вооружения и боеприпасов, местам хранения беспилотников.

Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры. Целями ударов стали и морские суда с грузами для ВСУ. В ведомстве уточнили, что за неделю поражено 31 морское судно - в том числе 23 типа "сухогруз", четыре типа "балкер", десантный катер, два буксира и килекторное судно.